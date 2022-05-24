- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ermenistan'da, protestocular bakanlık binasını ablukaya aldı
Ermenistan'da, protestocular bakanlık binasını ablukaya aldı
- 24.05.2022 - 17:58
- Güncelleme : 24.05.2022 - 18:02
Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhaliflerin 1 Mayıs’ta başlattıkları hükümet karşıtı protestoları devam ediyor.
Azerbaycan’ın Karabağ zaferini hazmedemeyen ve Ermenistan hükümetinin bölgesel politikalarını eleştiren protestocular, sabah saatlerinde Başkent Erivan’daki Fransa Meydanı’nda bir araya geldi.
AA’nın haberine göre; protestocular, muhalefet liderlerinden Ishkhan Saghatelyan öncülüğünde Dışişleri Bakanlığı binasına yürüdü.
Bakanlık binasının giriş ve çıkışları tutuldu
Bakanlık binasını ablukaya alıp sloganlar atan protestocular, binanın tüm giriş ve çıkışlarını tuttu.
Muhalif milletvekilleri Saghatelya, Hayk Mamijanyan ve Aram Vardevanyan'ın binaya girip protestocuların mesajını iletmelerinin ardından grup,Fransa Meydanı'na geri döndü.
Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.