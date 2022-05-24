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    Ermenistan'da, protestocular bakanlık binasını ablukaya aldı

    Fransa Meydanı'nda toplanıp muhalefet liderlerinden Ishkhan Saghatelyan öncülüğünde Dışişleri Bakanlığı'na yürüyen protestocular, binaya giriş ve çıkışları engelledi.
    • 24.05.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 18:02
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    Ermenistan'da, protestocular bakanlık binasını ablukaya aldı

    Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhaliflerin 1 Mayıs’ta başlattıkları hükümet karşıtı protestoları devam ediyor.

    Azerbaycan’ın Karabağ zaferini hazmedemeyen ve Ermenistan hükümetinin bölgesel politikalarını eleştiren protestocular, sabah saatlerinde Başkent Erivan’daki Fransa Meydanı’nda bir araya geldi.

    AA’nın haberine göre; protestocular, muhalefet liderlerinden Ishkhan Saghatelyan öncülüğünde Dışişleri Bakanlığı binasına yürüdü.

    Bakanlık binasının giriş ve çıkışları tutuldu

    Bakanlık binasını ablukaya alıp sloganlar atan protestocular, binanın tüm giriş ve çıkışlarını tuttu.

    Muhalif milletvekilleri Saghatelya, Hayk Mamijanyan ve Aram Vardevanyan'ın binaya girip protestocuların mesajını iletmelerinin ardından grup,Fransa Meydanı'na geri döndü.

    Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

    Ermenistan da, protestocular bakanlık binasını ablukaya aldı #1

    Ermenistan da, protestocular bakanlık binasını ablukaya aldı #2

    Ermenistan da, protestocular bakanlık binasını ablukaya aldı #3

    Ermenistan da, protestocular bakanlık binasını ablukaya aldı #4


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