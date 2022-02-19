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    Ermenistan'dan, Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 00:05
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    Ermenistan'dan, Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Tovuzkale ilinin Güleli yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin, bugün yerel saatle 22.30’dan itibaren, Tovuz illinin Muncuglu yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine belli bir sebep olmadan ateş açtığı belirtildi.

    ATEŞE KARŞILIK VERİLDİ

    Açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralananın olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

    Ermenistan dan, Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı #1


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