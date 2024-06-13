Ermenistan'dan Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine taciz ateşi Ermenistan ordusuna bağlı birlikler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış köprüleri kurulmaya çalışılırken, provokatif eylemler de devam ediyor.

Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine taciz ateşi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 10.05'ten 17.50'ye kadar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şerur ilinin Havuş, Ordubat ilinin Nürgüt, Şahbuz ilinin Güney Kışlak köyleri istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığını belirtti.

Yerel saatle 19.50'de ise Babek ilinin Yukarı Buzgov köyü istikametindeki mevzilere ateş edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği kaydedildi.