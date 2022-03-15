Ermenistan'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, "Ermenistan, Türkiye’yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır." ifadesini kullandı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye (ADF) katılan Mirzoyan, AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın iki ülke arasında müzakere başlatmaya hazır olduğuna yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Mirzoyan, karşılıklı özel temsilciler atandığını belirtti.

Mirzoyan, ilişkileri tam normalleştirmek amacıyla ön koşulsuz müzakereler için özel temsilcilerin sırasıyla Moskova ve Viyana’da bir araya geldiğini de anımsattı.

"ERMENİSTAN, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNİ İSTİYOR"

Antalya Diplomasi Forumuna katılımını da değerlendiren Mirzoyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesine ve bölgede barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma çağının açılmasına yönelik siyasi iradesini bir kez daha tekrarlamak üzere Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak için Antalya'yı ziyaret ettim." dedi.

"SINIRLARI AÇMAYA HAZIRIZ"

Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin seyrine yönelik ise şunları kaydetti:

"Genel olarak pozitif. Ermenistan, Türkiye’yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır. Süreci bu amaca götürecek siyasi bir iradenin olduğunu Türk mevkidaşımdan da duymak beni mutlu etti. Hızla değişen dünyada somut adımlar atmaktan çekinmememiz gerektiğine inanıyorum."

İki ülke halkının İstanbul-Erivan arası direkt uçuşlarından faydalandığını belirten Mirzoyan, sınırların açılmasına yönelik ise "Sınırların açılması, iki ülke arasındaki bağlantısallığa, ticari ve ekonomik ilişkilere, halklar arası ilişkilere ve bölgenin genel istikrarına pozitif bir etki yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN HALKI DA İSTİYOR"

Mirzoyan, iki ülke arasındaki son üst düzey ziyaretin 10 yıldan uzun bir zaman önce gerçekleştiğine dikkati çekerek, normalleşme süreci olumlu devam edip sonuçlar alındığında karşılıklı ziyaretlerin de gerçekleşebileceğini belirtti.

Ermenistan halkının Türkiye’yle normalleşme sürecine yaklaşımını da paylaşan Mirzoyan, şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Elbette hem Ermenistan hem de Türkiye’de bu sürece şüpheyle yaklaşan bazı gruplar var. Her iki taraftan da yetkililer bu sorunları ele almak için siyasi liderlik yapmalıdır. Bakan Çavuşoğlu ile yaptığım görüşmede bazı hassasiyetler konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve bunların dikkate alınacağını umuyorum.”