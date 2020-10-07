Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracı imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonlar sonucu imha edilen hedeflerin sayısını açıkladı.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermeni güçleri karşısında ilerlemesini başarıyla sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bazı mevziler Ermenistan güçlerinden temizlendi.

Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

250 TANK, 60 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ, BİR ADET S-300...

"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

Azerbaycan, Ermenistan'a ait tank ve mühimmat ele geçirdi ViDEO