Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: 2 gazeteci yaşamını yitirdi

Kelbecer'de döşenen mayının patlaması sonucu Azerbaycanlı gazeteciler hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın, işgal döneminde Azerbaycan topraklarına döşediği mayın infilak etti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

MUHABİR VE KAMERAMAN HAYATINI KAYBETTİ

Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nda (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.

Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.