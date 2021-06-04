Euro
10.524
-0.44%
Dolar
8.6905
-0.14%
Altın
523.17
-0.05%
Borsa
1.433
0.31%
Bitcoin
319.096
-4.71%
EXEN Coin
33.58
1.75%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: 2 gazeteci yaşamını yitirdi

    Kelbecer'de döşenen mayının patlaması sonucu Azerbaycanlı gazeteciler hayatını kaybetti.
    • AA
    • 04.06.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: 2 gazeteci yaşamını yitirdi

    Ermenistan'ın, işgal döneminde Azerbaycan topraklarına döşediği mayın infilak etti.

    Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

    MUHABİR VE KAMERAMAN HAYATINI KAYBETTİ

    Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nda (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.

    Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

    Ermenistan ın döşediği mayın patladı: 2 gazeteci yaşamını yitirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir