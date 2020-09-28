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    Ermenistan'ın saldırısında okul öğrencileri şehit oldu

    Ermenistan'ın saldırısında okul öğrencileri şehit oldu

    Ermenistan’ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan’da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 14:12
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    Bölgede sivillere yönelik saldırılarda bulunan Ermenistan’ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan’da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi yaşamını yitirdi.

    ERMENİSTAN'IN ALÇAK SALDIRILARINDA 2 ÖĞRENCİ ŞEHİT EDİLDİ

    Çocuk yaşta Ermeni bombalarına hedef olan iki gencin şehit haberi yürekleri burktu.

    Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı Köyü’nde de tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı.

    AZERBAYCAN ORDUSU CEPHE HATTINDA SİVİLLERİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

    Azerbaycan toprağı Karabağ’ı tamamen ele geçirmek için saldırılara başlayan Ermenistan, dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bombaladı.

    Bölgede yaşayan sivlleri korumak için hemen karşılık veren Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vurmaya devam etti.

    Ermenistan ın saldırısında okul öğrencileri şehit oldu #1

    Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor VİDEO

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