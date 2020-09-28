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Ermenistan'ın saldırısında okul öğrencileri şehit oldu

Ermenistan'ın saldırısında okul öğrencileri şehit oldu

Ermenistan’ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan’da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu.