Ermenistan'ın şehit ettiği Azerbaycanlı askerler ABD'de anıldı

Ermeni ordusunun 12 Temmuz ve sonraki günlerdeki saldırıları sonucu şehit olan Azerbaycanlı askerler için Amerika Diyanet Merkezinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

ABD'nin en büyük camilerinden olan DCA'de gerçekleştirilen anma etkinliğine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov, her iki ülke büyükelçiliklerinden yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Ermeni ordusunun saldırılarında şehit olan askerler ve hayatını kaybeden sivil için DCA imamları tarafından önce Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra da dua edildi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

Programın bitiminde bir açıklama yapan Büyükelçi Suleymanov, "Aziz şehitlerimizin anısı için bugün buradayız. Ruhları şad olsun. Yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu süreçte Türk devleti ve Sayın Büyükelçi her zaman yanımızda oldu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"AZERBAYCAN'IN ACISI, BİZİM ACIMIZDIR"

Büyükelçi Kılıç da, şehit askerlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğini ifade ederek, "Biz her zaman belirttiğimiz gibi Azerbaycan ile tek millet iki devletiz. Onların acıları bizim de acılarımızdır. Her zaman Azerbaycan ile ve oradaki kardeşlerimizle omuz omuzayız." yorumunu yaptı.

Etkinliğin sonunda caminin avlusunda katılımcılara helva ikram edildi.

ERMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ARASINDA ÇATIŞMALAR

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıplar vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan aralarında Tümgeneral Heşimov'un da bulunduğu 8 asker şehit olmuş, bir sivil de hayatını kaybetmişti.