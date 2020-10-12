Ermenistan'ın sözde Karabağ lideri Harutyan, SİHA korkusundan sığınağa girdi

Arayik Harutyan, Azerbaycan'ın etkili hava operasyonları karşısında soluğu sığınakta aldı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Bakü'nün cephedeki üstünlüğünde önemli bir rol oynuyor.

Ermenistan hedefleri, nokta atışıyla bir bir etkisiz hale getilirken, Ermeni güçlerinin hareket alanı kısıtlanıyor.

Azerbaycan'ın etkili operasyonları karşısında paniğe kapılanlardan biri de sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan oldu.

SİHA KORKUSU FOTOĞRAFA YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Harutyan'ın sığınakta toplantı halinde olduğu görüldü.

Söz konusu kare, Harutyan'ın Azerbaycan SİHA'ları karşısında içine düştüğü durumu gözler önüne serdi.

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