Ermenistan'la barış görüşmeleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Aliyev'le konuştu Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerine destek veren Washington yönetimi, olumlu ivmenin devam etmesi gerektiğini söyledi.

AA

ABD, barış görüşmeleri yürüten Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki temaslarını sürdürüyor.

DIşişleri Bakanı Antony Blinken, taraflarla hem yüz yüze görüşmeler yapıyor hem de telefon diplomasisi yürütüyor.

Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek ülkesinin, Ermenistan ile barış görüşmelerine verdiği desteğin sürdüğünü aktardı.

ABD'den müzakere desteği

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Aliyev'e, ABD'nin, iki ülke arasındaki "müzakerelere verdiği desteği" yinelerken görüşmelerde "yaratıcılık, esneklik ve uzlaşma ihtiyacına" vurgu yaptığını aktardı.

"Bakan Blinken, Laçin koridorundan ticari, insani ve özel araçların ücretsiz geçişine duyulan ihtiyacın altını çizdi." ifadesi kullanılan açıklamada şöyle denildi:

Kalıcı ve onurlu bir barışa yönelik müzakerelerde her iki tarafın da olumlu ivmeyi sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Paşinyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Blinken, Twitter'dan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüştüğü bilgisine yer vermişti.

Blinken, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Dün Azerbaycan ile barışı sağlamak için devam eden çabalara güçlü desteğimi yinelemek için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile konuştum.



Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışa giden tek yol, doğrudan diyalog ve diplomasidir ve bunu kolaylaştırmaya yardımcı olmaya kararlıyım.