Ersin Tatar: Kıbrıs meselesinde Türkiye'yle fikir birliği güç katıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde Ankara'nın desteğine vurgu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, müzakerelerde egemen eşitlik olması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu ile Tatar'ın görüşmesinde ana gündem maddesini Kıbrıs meselesi oluşturdu.

TÜRKİYE İLE FİKİR BİRLİĞİ VURGUSU

Konuya işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığını huzur içinde sürdürmesi için anavatan Türkiye her tülü ağırlığını koymuştur, koymaya da devam edecektir." dedi.

"EGEMEN EŞİTLİK VARSA..."

Bakan Çavuşoğlu da Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir. Bugün Kıbrıs adasında iki toplum, iki halk, iki devlet var. Bunun resmileşmesi gerekiyor." diye konuştu.

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"KIBRIS TÜRK HALKI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYOR"

KKTC'de son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu yorumlayan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı son seçimde verdiği oylarla iki devletli çözüm istediğini göstermiştir. Önümüzdeki süreçte görüşmeleri sürdüreceğiz. BM 5+1 toplantısında müzakere var mı yok mu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"40 BİN DOZ AŞI ULAŞTIRDIK"



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin KKTC'ye desteğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'ye gelen aşının belli bir oranını KKTC'ye gönderiyoruz. 40 bin doz aşıyı yavru vatana ulaştırdık. Türkiye'ye aşı geldikçe Kıbrıs Türk halkına aşıyı ulaştıracağız. Tüm Kıbrıs Türk halkının aşılanması konusunda hükümete tüm desteği vereceğiz."

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