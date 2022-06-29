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    Esad güçleri, Afrin'de SMO'ya saldırdı

    SMO mensupları, nöbet değişimi sırasında güdümlü füzeyle düzenlenen saldırının hedefi oldu.
    • 29.06.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 17:38
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    Esad güçleri, Afrin'de SMO'ya saldırdı

    Suriye'de Afrin’in güneyi, Esad rejimine bağlı güçlerin saldırısına sahne oldu.

    Rejim unsurları, Basufan köyünde bulunan Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) hedef aldı.

    Askeri araca güdümlü füzeyle saldırı

    Halep’in batı kırsalında konuşlu Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, SMO bileşenlerinden Feylakul Şam’ın nöbet değişimi sırasında askeri araca ısı güdümlü füzeyle saldırdı.

    Feylakul Şam grubunun Medya Sorumlusu Seyf Raad, rejim güçlerinin ısı güdümlü füzeyle askerlerini hedef aldığını söyledi.

    9 SMO mensubu yaşamını yitirdi

    Raad, söz konusu saldırıda 9 SMO mensubunun hayatını kaybettiğini, 2’sinin yaralandığını belirtti.

    AA'nın haberine göre, Raad, Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin saldırılarına misilleme olarak, rejim güçlerine ait askeri noktaları vurduklarını kaydetti.

    Esad güçleri, Afrin de SMO ya saldırdı #1


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