Esad ile görüşen Putin, Suriye'deki 'yabancı güçleri' eleştirdi

Moskova, Putin ile Esad arasındaki görüşmeye sahne oldu. Rus lider, Suriye'de 'yabancı güçlerin' varlığını sorguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Suriye rejiminin lideri Esad'ı kabul etti.

Daha önce yeri ve tarihi duyurulmayan görüşme, Kremlin'de gerçekleştirildi.

PUTİN'DEN ESAD'A DESTEK İFADELERİ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin, görüşme sırasında Esad'a "Teröristler ağır hasar aldı. Sizin liderliğinizdeki Suriye hükümeti, bölgelerin yüzde 90'ını kontrol ediyor." dedi.

"YABANCI ASKERLERİN VARLIĞI..."

Putin, sözü Suriye'de bulunan "yabancı güçlere" getirerek üstü kapalı ifadeler kullandı. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde "Birleşmiş Milletler kararı veya Esad'ın izni olmadan yabancı askerlerin varlığını bir sorun" olarak nitelendirdi.

"SURİYE'NİN BİRLEŞİMİNİ ENGELLİYOR"

Rus lider, bu durumun "Suriye'nin bütüleşmesini engellediği" şeklindeki görüşünü paylaştı.

TASS'ın haberine göre, Esad da Soçi ve Nur Sultan'da yapılan toplantı ve görüşmelerin "Suriye'deki normalleşmeyi kolaylaştırdığını" dile getirdi.

Vladimir Putin, Esad ile Moskova'da görüştü ViDEO