Esad ile Putin yarın Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yarın Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceği açıklandı.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunları ifadeler kullandı:

"15 Mart tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşecek. Siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda Rusya-Suriye işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile Suriye ve çevresindeki durumun kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması umutları ile ilgili güncel konular tartışılacaktır"