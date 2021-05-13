Esad, Ramazan Bayramı namazını Emevi Camii'nde kıldı

Namazı Emevi Camii'nde kılan Esad objektiflere yansıdı. Hutbede eli kanlı rejime övgüler dizildi.

Suriye'de binlerce masum sivilin ölümüne yol açarak ülkeyi çıkmazın içine sürükleyen Esad, bayram namazını Şam'da kıldı.

Esad, Ramazan Bayramı namazı için Emevi Camii'ne gitti.

ESAD EMEVİ CAMİİ'NDE

Rejimin başındaki isme, Suriye Vakıflar Bakanı, Cumhuriyet Başmüftüsü, bazı devlet ve parti yetkilileri ile Halk Meclisi üyeleri ve Suriyeli vatandaşlar eşlik etti.

Esad rejimine bağlı SANA haber ajansının aktardığına göre, namazı, Şam’daki İslami El Fetih Külliyesi Genel Müdürü Şeyh Hüsameddin Farfur kıldırdı.

HUTBEDE ELİ KANLI ESAD'A ÖVGÜ

Farfur, hutbede yaptığı konuşmada, Esad hakkında ilginç ifadeler kullandı.

Eli kanlı rejimin liderinden övgüyle bahseden Farfur, "Sayın Başkan, merhamete ve nefretin reddine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde ahlak, hoşgörü ve affetmenin nasıl olduğunu af kararnamesi çıkararak bize ve insanlığa öğrettiniz." dedi.

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