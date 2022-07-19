Esad rejimi, Cenevre'de Anayasa Komitesi görüşmelerine katılmama kararı aldı

Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'de yapılması planlanan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 'artık mümkün olmadığını' dile getirdi.

Suriye'deki Esad rejimi, siyasi süreçle ilgili uzlaşmaz tavrını ve süreci tıkayıcı adımlarını sürdürüyor.

Rejim, İsviçre'nin "tarafsızlığına ilişkin endişeleri" gerekçe göstererek, gelecek hafta Cenevre'de yapılacak 9'uncu Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına katılmama kararı aldı.

Suriye Özel Temsilcisi: Artık mümkün değil

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Temmuz'da Cenevre'de başlaması planlanan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının "artık mümkün olmadığını" ifade ederek, Esad rejiminin İsviçre'nin "tarafsızlığına" ilişkin endişelerine atıfta bulundu.

Geir Pedersen, "Suriye siyasi sürecinin, görüşmenin taraflarının dünyanın diğer yerlerindeki farklılıklardan korunması" gerektiğini kaydetti.

"İsviçre yaptırımlar sonrası tarafsız kalamaz"

Esad rejiminin, görüşmelere ev sahipliği yapan İsviçre'nin, Ukrayna Savaşı nedeniyle müttefiki Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkeleri kervanına katılması sonrası "tarafsız" kalamayacağını iddia ettiği belirtildi.

"Tarafsızlığını yeniden teyit ettik"

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da görüşmelerin neden yapılamadığına ilişkin net açıklamada bulunmazken, "BM öncülüğünde yürütülen çalışmalara ev sahipliği yapan İsviçre'nin tarafsızlığını yeniden teyit ettiklerini" vurguladı.

Haq, "Suriye ile ilgili görüşmelerin mümkün olduğu kadar diğer tartışmalardan ayrı tutulması" çağrısı yaptı.

8. turda uzlaşma sağlanamadı

İsviçre Federal Hükümeti, 28 Şubat'ta Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı almıştı.

30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılan 8. tur Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

Yapıcı diplomasi çağrısı

Pedersen, 16 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, geçen ayki 8. tur görüşmelerinde 25-29 Temmuz'da yapılacağı yönünde karar alınan 9. tur oturumlarının, planlanan zamanda gerçekleşmeyeceğini bildirmişti.

Çatışma ortamının sürdüğü Suriye'de tarafların farklılıklarına rağmen siyasi süreci korumasının önemine dikkati çeken Pedersen, Komite üyelerine yapıcı diplomasiyi sürdürme çağrısında bulunmuştu.

AA'nın haberine göre, 9. tur görüşmelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmemişti.

Suriye Anayasa Komitesi

2019'da BM'nin desteğiyle kurulan Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 grup bulunuyor.

Anayasa yazımından sorumlu küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden oluşuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.