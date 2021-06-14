Esad rejimi İdlib’te sivilleri hedef aldı: 3 yaralı

Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes ihlal edildi. Sivil yerleşimlere düzenlenen saldırılarda 3 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad’ın ve destekçisi İran kontrolündeki terörist grupların düzenlediği saldırılar, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde de ateşkes ihlal edildi.

Bu bölgeye konuşlandırılmış Esad’ın askerleri, İdlib'in güneyindeki M4 kara yolundaki Mağara, Beynin ve Kensefra köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan 3 kişiden 2’sinin çocuk, birinin ise kadın olduğu belirlendi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ASTANA TOPLANTISI

4-5 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 'gerginliği azaltma bölgesi' oluşturuldu.

SOÇİ’DE EK MUTABAKATA VARILDI

Ancak Esad ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirdi, ardından İdlib'e yöneldi. Eylül 2018'de Türkiye, Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve Esad, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı.

BİRÇOK BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok bölge ele geçirildi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ile Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

“2 MİLYON SİVİL GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI”

Ateşekes zaman zaman Esad tarafından ihlal edilse de büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.