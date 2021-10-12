Esad rejimi, ordudaki bazı askerleri terhis etti

Esad rejimi, ordudaki bazı askerleri terhis etti

Yıllardır rejim ordusunda tutulan askerler için terhis kararı çıkarıldı. Kararda, aile baskısı ve ekonomik koşulların etkili olduğu belirtiliyor.

Suriye rejiminin lideri Esad, rejim ordusu saflarında yedek asker bulunan bazı unsurlar için terhis kararı verdi.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre; Esad, terhise ilişkin karar çıkardı.

REJİM ORDUSUNDAKİ BAZI ASKERLER İÇİN TERHİS KARARI

Buna göre, rejim ordusunda "yedek asker" sıfatıyla 2 yıldan fazla tutulan "subay" ve doktorlar ile en az 7,5 yıldır tutulan "astsubay" ve "erler" söz konusu karardan yaralanacak.

Kararın 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Öte yandan Esad rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasıyla 1,5 yıl zorunlu askerlik süresini dolduran gençlerin terhisini durdurarak "yedek asker" sıfatıyla saflarında tutuyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARAR ALINDI

Rejim güçleri, Mart 2011'de başlayan iç savaşta kontrol ettiği bölgelerde zorunlu askerliğini yapmış çok sayıda genci de "yedek askerlik" adı altında alıkoymuştu.

Esad, 10 Mayıs'ta da benzer bir karar almıştı. Suriye'de rejim ordusunun, yüz binlerce sivili katlettiği uluslararası raporlara yansımıştı.

MALİ VE LOJİSTİK YÜKLERİ AZALTMA ARZUSU

Jusoor Araştırma Merkezi'nde görevli araştırmacı Vail Ulvan, "Bu karar, ekonomik krizle boğuşan rejimin, safında yer alan unsurlarının mali ve lojistik yüklerini azaltma arzusunu yansıtmaktadır." dedi.

REJİM DOKTOR EKSİKLİĞİ YAŞIYOR

Ulvan, "Doktorların da bu karardan yararlanmasının sebebi ise Suriye'de rejimin ihmal ettiği sağlık alanında büyük ölçüde doktor açığının olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Suriyeli araştırmacı Ulvan, rejimin bu kararı ülkenin güneyindeki Dera'da Rusya ara buluculuğunda varılan anlaşmanın ardından almasına dikkati çekerek, "Rusya'nın Dera'daki güvenlik ve askeri krize çözüm bulmasının ardından güneyde oluşan göreceli istikrarla rejiminin insan unsuruna ihtiyacı azaldı." diye konuştu.

"KARARIN ALINMASINDA AİLE BASKISI ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde çalışan Suriyeli araştırmacı Maen Talla da karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

"Esad rejiminin bu kararı almasının arkasında birçok neden var. Bunların başında aile baskısı geliyor. Yani şu an terhis kararı alınanların çoğu 30 yaşına gelmiş bireyler. Geçim sıkıntısı yaşayan aileler çocuklarını istedi, baskı yaptı. Çünkü çalışanları kalmadı. Kararın alınmasında aile baskısı önemli rol oynadı."

Talla, ekonomik sıkıntılar yaşayan rejim güçlerinin yıllardır tuttuğu unsurlarının mali yüklerinden kurtulmak için bu karara başvurduğunun altını çizerek, kararın alınmasında çatışma cephelerinin azalmasının da büyük rol oynadığına dikkati çekti.