Esad rejimi, parlamentoda çoğunluğu elde etti

Rejim ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle milyonlarca kişinin yerlerinden edildiği ülkede, seçime katılım yüzde 33 oldu.

Suriye'de iç savaşın Mart 2011'den bu yana devam ettiği bir süreçte milyonlarca sivil ya öldürüldü ya da yerlerinden edildi.

Eli kanlı Esad rejimi, böyle bir dönemde, 19 Temmuz'da 3. kez parlamento seçimleri düzenledi.

Rus TASS haber ajansı, bir rejim yetkilisine dayandırdığı haberinde, seçime ilişkin bazı sonuçları paylaştı.

ESAD'IN PARTİSİ ÇOĞUNLUĞU KAZANDI

Buna göre, Suriye'de parlamento seçimlerine katılımın yüzde 33 olduğu, 6 milyondan fazla kişinin oy kullandığı belirtildi.

Haberde, Esad rejiminin partisi Baas'ın, parlamentoda çoğunluğu elde ettiği kaydedildi.

FAZLADAN OY PUSULALARI BULUNDU

Halep ve Deyrizor'da bazı sandıklarda fazladan oy pusulalarının bulunması nedeniyle sonuçların ilanının ertelendiği, bu bölgelerde yeniden oylama yapılacağı aktarıldı.

MİLYONLARCA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

2011 öncesi ülke nüfusu 22-23 milyon civarındayken Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, iç savaşta 6-7 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte, 7-8 milyon kişi de yerinden edildi.

Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 61'ine hakim olan Esad rejimi, seçimleri, kontrolündeki bölgelerin yanı sıra, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde bazı noktalarda düzenledi. Askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise seçimler yapılmadı.

1658 MİLLETVEKİLİ ADAYI KATILDI

Sözde farklı kesimlere mensup 250 üyeden oluşan Suriye parlamentosunda, her dönem rejime yakınlığıyla bilinen çok sayıda iş insanı, aşiret lideri ve sözde bağımsızlar yer alıyor.

Rejim medyasındaki haberlere göre, seçimlere 1658 milletvekili adayı katıldı.

"GÖSTERMELİK SEÇİM"

Parlamentoyu "savaş meclisi" olarak niteleyen Suriye muhalefeti, rejimin sadece kendine yakın olan kişilerin adaylığına onay vererek göstermelik seçimler yaptığını düşünüyor.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, gerçekleşecek seçimlerin "meşru" olmayan bir rejim tarafından icra edildiğini ve geçerliliğinin bulunmadığını dile getirdi.