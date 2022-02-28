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    Esad rejimi: Rusya'ya destek vereceğiz

    Rejim yetkilisi Eş-Şibil, "Suriye, yaptırımları aşması için Rusya'ya destek olacak" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.02.2022 - 16:07
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    Esad rejimi: Rusya'ya destek vereceğiz

    Suriye'deki Esad rejiminden, Ukrayna'ya saldırılar düzenleyen Rusya'ya destek açıklamaları devam ediyor.

    Son olarak Esad'ın özel danışmanı Luna Eş-Şibil, Batı tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalan Moskova'nın zorlukları aşması için Putin yönetiminin yanında olacaklarını belirtti.

    RUSYA'YA DESTEK AÇIKLAMASI

    Rejimin ajansı SANA'da yer alan habere göre, Rus basınına açıklamalarda bulunan Şibil, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova yönetimine desteklerini yineledi.

    Şibil, "Rusya, siyasi çözümlerin sonuçsuz kalması ve askeri tehdidin kendisine ulaşması üzerine askeri seçeneğe başvurdu. Suriye, yaptırımları aşması için Rusya'ya destek olacak." dedi.

    "YAPTIRIMLARDAN KORKMUYORUZ"

    Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımaya hazır olduklarını hatırlatan Şibil, "Bölgedeki tansiyonun son bulmasıyla Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleriyle çeşitli alanlarda iş birliği yapmaya hazırız. Yaptırımlardan korkmuyoruz." diye konuştu.

    Suriye'deki rejimin lideri Esad, 25 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Moskova yönetimine desteklerini iletmişti.

    Esad rejimi: Rusya ya destek vereceğiz #1


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