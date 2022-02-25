Esad rejiminden savaşa ilişkin: Rusya tarihi düzeltiyor

Esad rejimi, Rusya'nın başlattığı savaşa destek verdi. Yapılan değerlendirmede 'tarihin düzeltilmesi' görüşü savunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapan Esad rejimi, Ukrayna'ya karşı başlatılan savaşı desteklediğini ifade etti.

Esad, Ortadoğu'daki durumun da ciddi şekilde bozulmasına yol açtığını belirttiği ABD ve NATO'nun istikrarı bozucu politikasını kınadı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Esad bugün yaşananlar tarihin düzeltilmesi ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra küresel düzen dengesinin yeniden düzeltilmesi olduğunu dile getirdi" ifadelerini kulandı.

"RUSYA, HÜMANİZM İLKELERİNİ KORUYOR"

Esad, "Rusya bugün sadece kendisini değil, tüm dünyayı ve ayrıca adalet ve hümanizm ilkelerini koruyor. Rusya, devletlere büyüklük kazandıran şeylerin yalnızca askeri güç değil, aynı zamanda hukuka, ahlaki ve insani esaslara saygı olduğu konusunda tüm dünyaya bir ders verecek" dedi.

"MOSKOVA'NIN TUTUMUNUN DOĞRULUĞUNA İNANIYORUZ"

Rusya'nın dünya için küresel tehdit haline gelen ve küresel istikrarı bozmaya yönelik sorumsuz politikanın Batılı ülkeler tarafından uygulanması için bir araca dönüşen NATO'nun genişlemesine karşı koyma hakkı bulunduğunu söyleyen Esad, Moskova'nın tutumunun doğruluğuna inandıkları için Rusya'yı desteklediklerinin altını çizdi.

ESAD'A TEŞEKKÜR ETTİ

İlkesel duruşu nedeniyle Esad'a teşekkür eden Putin, Rusya tarafından alınan ve uygulanan kararlar bağlamında yaşanan gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerini mevkidaşıyla paylaştı.

Bunun yanında liderler, Suriye'de çözüm konusunu, özellikle de Suriye'nin egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanması amacıyla Astana formatı kapsamında yürütülen siyasi sürecin gidişatını istişare etti.

Rusya-Suriye ilişkileriyle ilgili bir dizi konuyu da ele alan Putin ve Esad, iki ülke arasındaki temasların farklı düzeylerde sürdürülmesini kararlaştırdı.