- Haberler
- Dünya Haberleri
- Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'a gitti
Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'a gitti
Cumhurbaşkanı Reisi ve mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya gelen Mikdad, İran'ın kendilerine verdiği desteğe vurgu yaptı. Reisi de rejimle ilişkilerin 'stratejik' olduğunu söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 06.12.2021 - 15:30
- Güncelleme : 06.12.2021 - 15:38
Suriye'de Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İran'da temaslarda bulundu.
Mikdad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.
REİSİ: İLİŞKİLERİMİZ STRATEJİK
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Mikdad'ı kabul etti. İran'ın resmi haber ajansına (IRNA) göre, Reisi, İran-Suriye ilişkilerini "stratejik" olarak nitelendirdi.
"TİCARET İSTENİLEN SEVİYENİN ÇOK ALTINDA"
İki ülke arasındaki ticaretin istenilen seviyenin çok altında olduğunu belirten Reisi, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hacmini ve miktarını artırmak için birçok kapasite var." dedi.
"İRAN'IN YARDIMINI UNUTMAYACAĞIZ"
Rejimin Bakanı Mikdad da "Suriye halkının İran'ın desteğini ve yardımını asla unutmayacağını" kaydetti.