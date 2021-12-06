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Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'a gitti

Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'a gitti

Cumhurbaşkanı Reisi ve mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya gelen Mikdad, İran'ın kendilerine verdiği desteğe vurgu yaptı. Reisi de rejimle ilişkilerin 'stratejik' olduğunu söyledi.