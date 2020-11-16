Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, yaşamını yitirdi

Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Muallim yaşamını yitirdi.

Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

2006'DAN BERİ REJİMİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINI YAPTI

79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'dan beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.