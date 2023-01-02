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- Esad, Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti
Esad, Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti
- 02.01.2023 - 14:47
Suriye lirası, 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana hızla değer kaybetti.
Karaborsanın öne çıkmaya başladığı ülkedeki Merkez Bankası, para biriminde düzenlemeye gitmeye karar verdi.
Suriye lirasının değeri düşürüldü
Buna göre, Suriye lirası, dolar karşısında değer kaybı yaşaması sonrası yüzde 50 devalüe edildi.
Karaborsadaki baskının hafifletilmesi ve işlemlerde resmi kanalların kullanımının teşvik edilmesi amacıyla resmi dolar kuru, 3 binden 4 bin 500 Suriye lirasına yükseltildi.
Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
2022'nin başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem gören dolar, geçen hafta karaborsada 7 bin 100 Suriye lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Suriye lirasındaki gerileme, ürünlerin fiyatını yükseltti. Suriyelilerin gıda, elektrik ve diğer temel ihtiyaçlara erişimindeki zorluklar arttı.
İç savaş öncesi 1 dolar, 50 Suriye lirasıydı
Etkilenen kalemler arasında yer alan yakıt konusunda da benzer durum yaşanıyor.
AA'nın aktardığına göre, Suriye'de iç savaş öncesi 1 dolar, 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.