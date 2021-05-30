Esad'ın askerleri oy pusulalarına seçmen yerine kendileri mühür vurdu

Esad'ın askerleri oy pusulalarına seçmen yerine kendileri mühür vurdu

Suriye'de Esad rejiminin sözde demokratik seçiminde hileye dair videolar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Esad rejiminin askerlerinin oy kullandığı görülüyor.

Suriye’de Esad rejimi, 26 Mayıs’ta söz devlet başkanlığı seçimi gerçekleştirdi.

Halkın yarısından fazlasının sandığa gitme imkanı bulamadığı seçimde Esad’ın kazandığı ilan edildi ve katılım oranının yüzde 87,64 olduğu iddia edildi.

9 MİLYONLUK BÖLGEDEN 13 MİLYON OY

Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerin nüfusunu 9 milyon olduğu belirtilirken, rejim liderine 13 milyon civarında oy verildiği kaydedildi.

ESAD’IN ASKERLERİNDEN BOL KEPÇE OY

Sözde seçimler uluslararası toplumun tepkisini çekerken sosyal medyada seçime hile karıştırıldığına kanıt niteliğinde videolar dolaşmaya devam ediyor.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda rejim askerlerinin pusulalara oy bastığı görülüyor.

Esad'ın askerleri oy pusulalarına kendileri mühür vurdu VİDEO