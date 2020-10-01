Esad'ın danışmanı Azerbaycan-Ermenistan çatışmasından Türkiye'yi suçladı

Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Dağlık Karabağ'da işgal girişiminde bulunarak sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı harekete geçen Azerbaycan'a destek veren Türkiye'yi baş suçlu gösterdi.

Suriye'de Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin RIA Novosti'ye konuştu.

Türkiye'yi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmanın ardındaki itici güç olmakla suçlayan Şaban, "Şimdi Dağlık Karabağ'da, Türkiye'nin gerçekten çatışmayı körüklediğini görebiliyoruz. Erdoğan’ın açıklaması ise Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu çatışmanın kışkırtılmasına destek verdiklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şaban, Türkiye'nin bu çatışmayı körükleyerek bölgesel ve uluslararası rolünü güçlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

RUSYA'YA MİNNETTARIZ

Rusya'nın 5 yıl önce Suriye'deki terörle mücadeleye katılma kararına ilişkin yorumda bulunan Şaban, bunun terörün ülkenin geniş kesimlerinden kökünün kazınmasında hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Şaban, "Rus ordusunun Suriye topraklarında Suriye'ye yaptığı tüm fedakarlıklar için minnetarız." dedi.

Bu mücadelenin küresel terörü yenmek için 'tüm dünya adına' yürütüldüğüne inandığını ifade eden Şaban, savaşın henüz bitmediğini ve ülkesinin, 'Suriye topraklarının her santimetresi kurtulana kadar' savaşa devam edeceğini kaydetti.