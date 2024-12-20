Esad'ın düşmeden önceki son günlerinin ayrıntılarına ulaşıldı

Haber Merkezi

Suriye'de uzun süren sessizliğin ardından muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile birlikte son olarak Şam ele geçirildi.

Bunun üzerine 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Suriye'nin devrik lideri Esad ise Rusya'ya sığındı.

Londra merkezli Al Majalla'da yer alan bilgilerde ise, Esad'ın ülkedeki son günlerinin ayrıntıları ortaya çıkartıldı.

OĞLUNUN TÖRENİNE KATILACAKTI

Söz konusu habere göre, Esad, 27 Kasım'da oğlu Hafız'ın matematik doktorası alması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere Moskova'da bulunuyordu.

Tam bu sırada muhaliflerin sürpriz bir saldırı başlatması üzerine Esad, oğlunun törenine katılmayarak Moskova'daki otel odasında kaldı.

Esad, burada muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etti.

ESAD'IN KAÇIŞ PLANI

29 Kasım Cuma günü muhalifler Halep'i ele geçirirken Esad ise Moskova'dan Şam'a dönmek üzere uçakta bulunmaktaydı.

Haberde, Halep'in düşmesinin ardından Esad'ın Rusya'nın başkentte kan dökülmesini önlemek için istifa etmeye hazırlanması yönündeki tavsiyesini reddettiği bildirilirken, Esad'ın kaçışına ilişkin düzenlemelerin 7-8 Aralık gecesine kadar tamamlanmadığı kaydedildi.

Ayrıca, Al Majalla'ya göre Esad Moskova'ya gitmeden önce Şam'dan Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı.

KARDEŞİ VE EN YAKIN ARKADAŞINA BİLE HABER VERMEDİ

Dikkat çeken açıklamalarda, eski başkanın kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının da gidişinden haberdar edilmediği aktarıldı.

Haberde Suriye muhalefeti, Esad'ın eski rejimi, Arap ve Batılı yetkililerden kaynaklara atıfta bulunulurken, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) grubunun lideri Ebu Muhammed el Golani olarak da bilinen Ahmed el Şara'nın, sivillere saldıran HTŞ savaşçılarının derhal infaz edileceğine dair açık talimatlar verdiği ifade edildi.

MALİ YARDIM TALEBİ

Sonrasında Şam'a dönen Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile temasa geçti.

Habere göre, Esad'ın Irak'ın İran destekli milislerinden askeri destek ve BAE'den mali yardım istediği bildirilirken ABD'nin Irak'ı Suriye'ye milis göndermemesi konusunda açıkça uyardı.

Ayrıca, Türk yetkililer de Rusya ve İran'ı herhangi bir askeri müdahalenin Türkiye'nin müdahalesini tetikleyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

ESAD'DAN 'DURUMUN KONTROL ALTINDA OLDUĞU' GÜVENCESİ

Muhalif güçler güneye doğru ilerlerken, Mezze askeri havaalanındaki sivil bir uçağın ülke dışına sandık taşımak için kullanıldığı açıklandı.

Şam düşmeden bir gün öncesi olan 7 Aralık'ta, Esad'ın medya ofisi başkanlık sarayında yapması için bir konuşma hazırlanırken, aynı gün Esad, aralarında en üst düzey diplomatının da bulunduğu yetkililere durumun kontrol altında olduğu ve “Rus desteğinin yolda olduğu” güvencesini verdi.

Ayrıca, Esad, danışmanlarına konuşmayı 8 Aralık Pazar günü yapacağını bildirdi.

YANINA ALDIĞI İKİ İSİM BELLİ OLDU

Al Majalla'ya göre, 7 Aralık akşamı Esad'ın Rus yetkililerden bir telefon alması ile durum değişti.

Moskova, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Rusya'nın Suriye'de kalan çıkarlarını korumak için Esad'ın Şam'dan ayrılmasını tavsiye etti.

Bunun üzerine Esad, 8 Aralık sabahı yanına sadece iki kişiyi alarak kaçtı.

Bu iki isim ise; Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed.

Esad ve beraberindekiler, Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim üssüne kaçarak oradan da Moskova'ya uçtular. Esad'ın eşi ve çocukları ise zaten yurt dışında bulunmaktaydı.

'SAVAŞMAK' İSTEYEN ESAD'A RUSYA ENGELİ

Günlerdir süren sessizlik sonrası açıklama yapan Esad, “savaşmak” için Suriye'de kalmak istediğini ancak Rusya tarafından tahliye edildiğini iddia etti.

Öte yandan Al Majalla'yada yer alan haberde, Esad'ın kaçtıktan sonra bir hafta boyunca sessiz kalmasının nedeninin, geride bıraktığı yardımcılarının Suriye'nin kıyı bölgelerine, komşu ülkelere ya da Moskova'ya ulaşarak sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini almalarını beklemesi olduğu şeklinde yer verildi.