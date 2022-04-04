Esad’ın İdlib'e saldırılarında, 3 çocuk yaşamını yitirdi

Maratnasan köyüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlenen saldırılarda 3 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Suriye'de, Esad ve İran kontrolündeki terörist grupları, sivilleri hedef almaya devam ediyor…

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes, yine ihlal edildi.

Halep'in batısındaki Kefer Halep köyünde konuşlu Esad yanlısı ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in kuzeybatısındaki Maratnasan köyüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenlendi.

Sivil savunma kaynakları, saldırı neticesinde 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

RUS UÇAKLARI DA 4 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Rus savaş uçakları da aynı gün içinde İdlib'in güneyindeki Sfohin ve Fileyfin köylerine, toplamda 4 hava saldırısı düzenledi.

ATEŞKES BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNUYOR

Türkiye, Rusya ve İran 2017'deki Astana toplantısında Esad’ın kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı alsa da Esad, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata vardı. Fakat, saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

5 Mart 2020'de Türkiye ile Rusya’nın sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

YAKLAŞIK 2 MİLYON SİVİL, TÜRKİYE SINIRINA GÖÇ ETTİ

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.