Esad’ın İdlib’teki saldırılarında 1 çocuk öldü

Karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlenen saldırı sivilleri hedef aldı. Düzenlenen saldırı nedeni ile 1 çocuk hayatını kaybederken 2 çocuk yaralandı.

Suriye’de Esad’ın askerlerinin ve destekçisi İran kontrolündeki terörist grupların sivilleri hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Hama’nın kuzeybatısındaki Curin beldesinde konuşlu Esad’ın askerleri, İdlib'in güneyinde M4 kara yolundaki Hımeymet ve Hama'nın batı kırsalındaki Kileydin, Zekkum ve Kastun köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

2 ÇOCUK HASTANELERE KALDIRILDI

Ateşkesin ihlal edildiği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

2 çocuk ise yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İDLİB’TE DURUM

4-5 Mayıs 2017'de Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 'gerginliği azaltma bölgesi’ oluşturuldu.

Fakat Esad ve İran destekli teröristler Rusya’nın da hava desteği ile 4 bölgeden 3’ünü ele geçirip İdlib’e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

YERLEŞİM YERLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Mayıs 2019'a gelindiğinde hem Rusya hem Esad, tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

2 MİLYON SİVİL GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Ateşkes Esad tarafından zaman zaman ihlal edilse de büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil Rusya ve Esad’ın saldırıları nedeni ile Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.