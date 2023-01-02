Eşini kaybeden Ukraynalı Kagarlitskiy: Hayatta kalması mümkün değildi

42 yaşındaki Kagarlitskiy, patlamadan sonra eşini enkazın altında bulduğunu söyledi. Kagarlitskiy, "Oğlum her şeyi gördü" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, 10 aydan fazla bir süredir devam ediyor.

Rus güçleri, hem sivil hem de askeri noktaları hedef alıyor.

Sergey Kagarlitskiy, başkent Kiev'e 31 Aralık'ta düzenlenen füze saldırısında eşini kaybetti.

"Oğlum ve ben nasıl hayatta kaldık, anlayamıyorum"

Kagarlitskiy, "O kadar güçlü bir patlama oldu ki onun hayatta kalması mümkün değildi. Eşim 36 yaşındaydı. Oğlum ve ben nasıl hayatta kaldık, onu hâlâ anlayamıyorum." dedi.

Kiev'in Solomyansk semtinde müstakil evlerin bulunduğu sokağa düzenlenen, 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 20 sivilin yaralandığı saldırıda eşini kaybeden 42 yaşındaki Kagarlitskiy, Rus kuvvetlerinin 31 Aralık'ta Kiev'in çeşitli bölgelerine füze saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi.

"Patlamadan sonra eşimi enkazın altında buldum"

Ukraynalı sakin, 10 yaşındaki oğlu ve karısı ile o sırada evde olduklarını, eşinin mutfakta yılbaşı gecesi için yemek hazırlamaya çalışırken patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Kagarlitskiy, "Patlama öğle saatlerinde oldu. Ben oğlumla beraber diğer odada televizyon izliyordum. Eşim ise mutfakta yılbaşı gecesi için hazırlık (yemek) yapıyordu. Patlamadan sonra eşimi (cansız beden) enkazın altında buldum." ifadelerini kullandı.

"Bizim için yılbaşı gecesi korkunçtu"

Kagarlitskiy, Rus ordusunun aynı gün Kiev'e saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirterek, "Rus saldırıları sonra da devam etti. Gece ise İHA'larla saldırılar yapıldı. Bizim için korkunç bir yılbaşı gecesi oldu." şeklinde konuştu.

"Oğlum her şeyi gördü"

Mutfakta eşini ararken çocuğunun da yanında olduğunu dile getiren Kagarlitskiy, "Oğlum her şeyi gördü. Çocuk, eşimin cansız bedenini enkaz altından kurtardığımı gördü. Onunla şimdi psikologlar ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Kagarlitskiy, eşinin cenaze töreninin memleketi Çernigiv kentinde yapılacağını, onun kimlik bilgilerini bulmaya çalıştıklarını söyledi.

"Rusya'nın sözde barışı bize bunları yaşatıyor"

Saldırı sonucu çevredeki diğer evler gibi kendi evinin de ağır hasar aldığını kaydeden Kagarlitskiy, "Eşim hayatını kaybetti, sadece 10 yaşındaki oğlum kaldı. Rusya'nın sözde barışı bize bunları yaşatıyor. Evimi mutlaka yaşanacak hale getireceğim." dedi.

Ağır yıkımın meydana geldiği sokakta yaralar sarılıyor

AA'nın haberine göre, Solomyansk semtinde 31 Aralık'taki füze saldırısı nedeniyle ağır hasarın meydana geldiği müstakil evlerde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Halk, kısmen veya tamamen yıkılan evlerinden sağlam kalan eşyasını almaya çalışırken polis ve belediye yetkilileri, hasar raporlarını hazırlıyor.