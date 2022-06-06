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    Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, benzin fiyatlarına tepki gösterdi

    Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence, aracına yakıt alırken yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına sitem etti.
    • 06.06.2022 - 08:21
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    Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, benzin fiyatlarına tepki gösterdi

    2 yıldan fazladır süren ve bitmeye yüz tutsa da ekonomik etkileri devam eden koronavirüs salgınından sonra Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, enerji fiyatlarında yeni krizlere neden oldu.

    Yükselen petrol fiyatları ABD'de de etkisini hissettirirken, Donald Trump'ın döneminde başkan yardımcılığı yapan Mike Pence, fiyatlardaki artışa, akaryakıt istasyonu önünde poz verdiği fotoğrafı paylaşarak tepki gösterdi.

    "Fiyatlar, tüm eyaletlerde yine rekor kırdı"

    AA'nın haberine göre; Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı." ifadelerini kullandı.

    "Keystone'u yeniden başlat" çağrısı

    Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.

    Galon fiyatlarını paylaştı

    Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor.

    ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

    Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, benzin fiyatlarına tepki gösterdi #1


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