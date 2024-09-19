Eski ABD Başkanı Donald Trump, hesabı Bitcoin ile ödedi ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, gittiği bir mekanda, ödeme işlemini Bitcoin (BTC) ile gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, New York'ta bir barda Bitcoin (BTC) ile ödeme yaptı.

BITCOIN İLE ÖDEME YAPTI, ALKIŞLANDI

Yanındaki görevlilerin yardımıyla QR kod kullanarak ödeme işlemini gerçekleştiren Trump, karşı tarafa BTC gönderdi ve bu an, etraftakilerin alkışlarıyla kutlandı.

Son dönemde kripto paralara ilgisi artan Trump, seçim kampanyası süresince bu alana yöneldi.

TRUMP: ABD'Yİ DÜNYANIN KRİPTO BAŞKENTİ YAPACAĞIM

Nashville’deki büyük bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada Trump, ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Trump, aynı zamanda, sabıka fotoğrafı dahil çeşitli NFT koleksiyonlarıyla dijital piyasada aktif olarak yer aldı.

Temmuz ayında, Trump’ın seçim kampanyası kripto dünyasından yaklaşık 3 milyon dolarlık bağış topladı.

Bu, Trump’ın kripto para bağışlarını kabul eden ilk başkan adayı olmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.