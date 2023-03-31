Eski ABD Başkanı Donald Trump sus payı soruşturmasında hakim karşısına çıkacak New York Büyük Jürisi, 'sus payı ödemesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında eski ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlamak için oy kullandı. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.

AA

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.

Donald Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamış, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada 'yalan söyleme ve vergi kaçırma' suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken Manhattan Bölge Savcılığı ise 'sus payı ödemesi' olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.

Hakim karşısına çıkacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Joe Tacopina, yürütülen soruşturma kapsamında New York Büyük Jürisi'nin Trump'ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı.

Böylece Donald Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.

Protesto çağrısında bulunmuştu

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.