Eski ABD Başkanı Obama koronaya yakalandı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu söyledi.

"MICHELLE'İN TESTİ NEGATİF ÇIKTI, İYİ HİSSEDİYORUM"

Barack Obama, "İki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız, onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu, aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma." ifadesini kullandı.