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    Eski ABD Başkanı Obama koronaya yakalandı

    Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • AA
    • 13.03.2022 - 23:30
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    Eski ABD Başkanı Obama koronaya yakalandı

    Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu söyledi.

    "MICHELLE'İN TESTİ NEGATİF ÇIKTI, İYİ HİSSEDİYORUM"

    Barack Obama, "İki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız, onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu, aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma." ifadesini kullandı.

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