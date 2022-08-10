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    Eski ABD Başkanı Trump, New York Başsavcılığında yemin altında sorgulanacak

    "Emlak Kralı" olarak bilinen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, New York Başsavcılığı'nda yemin altında ifade vereceği bildirildi.
    • 10.08.2022 - 14:16
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    Eski ABD Başkanı Trump, New York Başsavcılığında yemin altında sorgulanacak

    New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.

    Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti.

    İfadeye çağrıldı

    Uzun bir süreç sonrasında iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.

    Bir gün sonra da federal bir yargıç, Trump'ın, James'in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz yanıtlamıştı.

    Eski ABD Başkanı Trump, New York Başsavcılığında yemin altında sorgulanacak #1

    Yarın ifade vermeye gideceğini açıkladı

    "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasından açıklama yapan Trump, "yarın ırkçı New York Başsavcısını göreceğini ve ABD tarihindeki en büyük cadı avının sürdüğünü" belirtti.

    "Muz Cumhuriyeti"

    Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında yemin altında sorgulanacağını doğrulayarak "Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" ifadesini kullandı.

    AA'nın haberine göre açıklama, Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının ardından geldi.

    Eski ABD Başkanı Trump, New York Başsavcılığında yemin altında sorgulanacak #2


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