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    Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı tekrar açılıyor

    Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını duyurdu.
    • 20.11.2022 - 04:41
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    Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı tekrar açılıyor

    Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Musk, Twitter üzerinden 18 Kasım'da, "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlattı.

    Yüzde 52 "Trump dönsün" dedi

    Anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52'sinin "evet" oyu verdiğini duyurdu.

    Eski ABD Başkanı Trump ın Twitter hesabı tekrar açılıyor #1

    "Halk konuştu, Trump geri dönecek"

    AA'nın haberine göre; Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek." mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi." anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei." ifadesini kullandı.

    Eski ABD Başkanı Trump ın Twitter hesabı tekrar açılıyor #2

    Kongre baskını sonrası hesabı askıya alınmıştı

    Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

    Eski ABD Başkanı Trump ın Twitter hesabı tekrar açılıyor #3

    Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." denilmişti.


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