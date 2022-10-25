Eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter hayatını kaybetti

Orta Doğu'da DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne yardım yağdıran eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter, 68 yaşında kalp krizi geçirerek öldü.

Orta Doğu'yu kendi çıkarları için kan gölüne çeviren ABD'li siyasetçiler, bir bir hayatlarını kaybediyor.

2021'de 88 yaşında ölen, Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'dan sonra bir meslektaşı daha son nefesini verdi.

Obama'nın savunma bakanı öldü

AA'nın haberine göre eski ABD Savunma Bakanı Ash Carter, 68 yaşında kalp krizi geçirerek öldü.

Barack Obama'ın görevinin son 2 yılında savunma bakanlığı yapan Carter'ın ailesinin yazılı açıklamasında, "Bakan Carter'ın, pazartesi akşamı 68 yaşında ani bir kalp krizinden sonra Boston'da vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harvard'daki Kennedy Okulu'nda 25. Savunma Bakanı ve Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü olan Carter, profesyonel hayatını ABD'nin ulusal güvenliğine ve öğrencilere uluslararası ilişkiler hakkında eğitim vermeye adadı. İyi akıl hocası ve arkadaş, koca ve babaydı. Ani kaybı onu tanıyan herkes tarafından hissedilecek."





DEAŞ bahanesi ile PKK'ya yardım yağdırmıştı

Obama'nın dış politikasının en tartışmalı yılları olan 2015-2016 arasında görev yapan Carter'ın, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne destek verilmesinde önemli rolü vardı.

Kongrede savunmaya ilişkin bir oturumda Lindsey Graham'ın sorularla üzerine baskı kurduğu Carter, YPG'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu itiraf etmişti.