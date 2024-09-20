Eski Arsenal yıldızı, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı Eski Arsenal oyuncusu Jay Emmanuel-Thomas, Tayland'dan İngiltere'ye uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İHA

İskoçya'nın ikinci ligi Greenock Morton takımında forma giyen 33 yaşındaki Jay Emmanuel-Thomas, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stansted Havalimanı'nda piyasa değeri 600 bin sterlin olan 60 kilogram ağırlığında uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın ile bağlantılı olduğu şüphesiyle İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından Glasgow yakınlarındaki Gourock'taki evinde çarşamba akşamı gözaltına alındı.

Dün İngiltere'nin Carlisle Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan eski Arsenal yıldızı, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Ünlü futbolcunun serbest kalması için avukatların yaptığı kefalet teklifi ise kabul edilmedi.

Uyuşturucu kaçakçılığını organize ettiği iddia edilen futbolcunun, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 18 Ekim'e kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

KADINLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Emmanuel-Thomas'ın tutuklanması sırasında el konulan telefon ve elektronik eşyalarında 2 Ekim'de Tayland'dan Londra'daki Stansted Havalimanı'na gelen 2 kadınla yazışmaları ve biletleri bulunduğu iddia edildi.

Kadınlara ait iki valizde 29 kilogram, diğer iki valizde ise 31 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi.

Chelmsford Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan iki kadın, kefaletle serbest bırakıldı. Kadınlardan birinin Emmanuel-Thomas'ın kız arkadaşı olduğu iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Arsenal altyapısından gelen ve daha sonra Bristol City, Ipswich ve QPR gibi takımların formaları giyen Jay Emmanuel-Thomas, hakkındaki iddialar nedeniyle bu yıl forma giydiği İskoçya'nın Greenock Morton takımından kovuldu.

Kulüp tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Greenock Morton FC, Jay Emmanuel-Thomas'ın sözleşmesini derhal feshetmiştir. Kulüp bu konu hakkında başka bir yorumda bulunmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)