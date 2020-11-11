Eski askerden Biden'a: Oyumu neden savaş yanlısı birine vereyim

Birleşik Devletler'de Joe Biden ile ABD Hava Kuvvetleri gazisi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada gazi, Biden'a, "Sizin yüzünüzden sivilleri öldürdük" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri yeni Başkanı Joe Biden ile ABD Hava Kuvvetleri gazisi arasında seçim öncesi yaşanan tartşmanın videosu ortaya çıktı.

Videoda Biden'a savaş yanlısı olduğunu söyleyen gazi, Irak'ta sivilleri öldürmeleri için asker gönderdiklerini söyledi.

Biden ile gazi arasında yaşanan tek taraflı tartışmanın sonunda verecek cevap bulamayan Joe Biden, uzaklaşmak zorunda kaldı.

"OYUMUZU NEDEN SAVAŞ YANLISI BİRİNE VERMELİYİZ?"

Hava Kuvvetleri gazisi tartışmada Biden'a, "Hava Kuvvetleri gazisiyim. Bir gazi arkadaşım ile birlikte buradayız. Sadece şunu sormak istiyorum; oyumuzu neden savaş yanlısı birine vermeliyiz? Sayısız Iraklı vatandaşın hayatına mal olan, sebep olan birine? Siz o savaşın önünü açtınız ve bu savaşa sebep olan adama da madalya taktınız.

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"SİVİLLERİ ÖLDÜRELİM DİYE BİZİ GÖNDERDİNİZ"

Bunun bir sorumlusu da sizsiniz. Arkadaşlarım sizin siyasetiniz yüzünden öldü. Hepsi öldü! Irak ve Afganistan'da kardeşlerim öldü. Sizin için o savaşlarınızda biz savaştık. Sivilleri öldürelim diye bizi gönderdiniz. Sivilleri öldürdük!" dedi.

ABD 3 ÜLKEDE YARIM MİLYON İNSAN ÖLDÜRDÜ

11 Eylül Sonrası Savaşların İnsani Bedeli: Öldürücülük ve Şeffaflık İhtiyacı' başlıklı araştırmada, gerçek sayının bundan çok daha yüksek olabileceği de belirtildi.

Nera Crawford, ‘herhangi bir savaşta ölü sayısının belirsiz olduğuna' dikkat çekerek, "Bu savaşlardaki gerçek ölü sayısını hiçbir zaman bilemeyiz. Mesela, Musul'u ve diğer kentleri IŞİD'den geri alırken on binlerce sivil ölmüş olabilir ama cesetleri muhtemelen bulunmadı." dedi.

SAVAŞIN DOLAYLI ETKİLERİNDEN ÖLENLER RAPORDA SAYILMADI

Sivil, silahlı savaşçı, yerel polis ve güvenlik güçleri arasındaki ölümleri kapsayan rapordaki verilere göre:

— Irak'ta 182 bin 272 ila 204 bin 575 sivil,

— Afganistan'da 38 bin 480 sivil,

— Pakistan'da 23 bin 372 hayatını kaybetti.

— Irak ve Afganistan'da yaklaşık 7 bin Amerikan askeri öldü.

— Hastalık gibi savaşın doğrudan değil, dolaylı sonuçları nedeniyle hayatını kaybedenler raporda sayılmadı.