Eski Avustralya Başbakanı Keating, Boris Johnson'a Hindistan cevizi kafa dedi

Keating, 'zavallı' ifadesini kullandığı İngiliz başbakan için tartışmalı sözlere imza attı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aldığı politik kararlar kadar giyim tarzı ve saçlarıyla da gündem oluyor.

Saçlarının düzensizliğiyle dikkatleri üzerine çeken Johnson ile ilgili eski Avustralya Başbakanı Paul Keating, tartışılacak ifadeler kullandı.

İNGİLİZ BAŞBAKAN İLE İLGİLİ TARTIŞMALI SÖZLER

Keating, İngiltere'nin Çin'in yükselişini kontrol altına almak için herhangi bir önemli askeri katkı yapma yeteneğini küçümseyici sözlere imza attı.

Eski siyasetçiye, İngiltere'nin Asya-Pasifik'te "Avustralya'yı kurtarmaya geldiğini" görüp göremediği soruldu.

"ZAVALLI HİNDİSTAN CEVİZİ KAFA"

Yanıtına "Zavallı yaşlı Hindistan cevizi kafa Johnson" diye başlayan Paul Keating, İngiltere'nin büyük savaş gemilerini 1904'te Doğu Asya'dan çıkardığını kaydetti.

Keating, "Çinlilerin 63 denizaltısı var. İngiltere burada bize yardım edebilir mi? Hayır." diye konuştu.