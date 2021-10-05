Eski Danimarka Başbakanı Schmidt: Eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing beni taciz etti

Eski Danimarka Başbakanı Schmidt: Eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing beni taciz etti

Schmidt, yıllar önce eski Fransız liderin dahil olduğu başından geçen olayı anlattı. Eski başbakan, yaşadıklarına ilişkin "Tamamen aptalcaydı" dedi.

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, geçen yıl hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Thorning-Schmidt, d'Estaing tarafından geçmişte taciz edildiğini söyledi.

AKŞAM YEMEĞİNDE TACİZE UĞRADI

France 24’ün haberine göre, Thorning-Schmidt, taciz olayının 2002-2003 yıllarında, Fransa'nın Kopenhag Büyükelçiliği'ndeki bir akşam yemeğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu tacizi basınla paylaşan Thorning-Schmidt, yemek sırasında eski Fransız lider Giscard d'Estaing’in kendisini taciz ettiğini, bunun üzerine hemen yerini değiştirdiğini aktardı.

"YER DEĞİŞTİRDİM"

Thorning-Schmidt, "Giscard d'Estaing masanın altından kalçama dokunduğunu gördüm. Tamamen aptalcaydı. Kendime 'Ne oluyor?' diye sordum ve yer değiştirdim." dedi.

Eski Danimarka başbakanı, "Günümüzde bu taciz olarak görülüyor ama o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, bunu uygunsuz bulmuştum ve beni çok kızdırmıştı." ifadelerini kullandı.

Daha önce de bir Alman gazeteci tarafından tacizle suçlanan Giscard d'Estaing, 2020'de hayatını kaybetmişti.

SİYASİ GEÇMİŞİ

54 yaşındaki Thorning-Schmidt, Şimdi 54 yaşında, 2011-2015 yılları arasında Danimarka hükümetine liderlik eden ilk kadın olarak kayıtlara geçti.

Danimarkalı siyasetçi, Brüksel'deki kariyerinin ardından 2005-2015 yılları arasında Sosyal Demokrat Parti'ye liderlik etti.