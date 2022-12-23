Eski FTX CEO'su 250 milyon dolarlık kefaletle serbest kalacak

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Hakkında dolandırıcılık, kara para aklamak gibi çeşitli suçlardan iddianame hazırlanan FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried geçtiğimiz günlerde Bahamalar'da tutuklanmıştı.

ABD'ye iade edilen Fried hakkında son karar açıklandı.

Kararı, New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Gabriel Gorenstein, savunma avukatları ile federal savcılar arasında yapılan anlaşmanın ardından duyurdu.

250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılacak



Karar doğrultusunda, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanmayı bekleyen Bankman-Fried, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılacak.

Ayrıca Bankman-Fried, kefalet tutarının bir kısmını karşılamak için öz sermaye olarak konulan Kaliforniya'daki ailesinin evinde sıkı gözetim altında tutulacak.

Pasaportuna el koyulacak

AA'nın haberine göre, bu süreçte akıl sağlığı düzenli olarak kontrol edilecek olan Bankman-Fried'ın pasaportuna da el konulacak.

Bankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunun ardından geçen hafta Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.

ABD'de federal savcılar, gözaltına alınan Bankman-Fried hakkında "dolandırıcılık", "finans yasalarını ihlal etmek" ve "kara para aklamak" dahil çeşitli suçlardan iddianame hazırlamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Bankman-Fried'ı yatırımcıları dolandırmakla suçlamıştı.

Bankman-Fried dün Bahamalar'dan ABD'ye iade edilmişti.

FTX ve Binance arasındaki sorunlar

FTX'in üst düzey yöneticilerinden Caroline Ellison ve Gary Wang ise dolandırıcılıkla ilgili çeşitli suçlardan suçlu bulunmuş ve federal hükümetle işbirliği yapma yoluna gitmişti.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. FTX, kasımda, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.