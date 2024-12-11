Eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun gözaltında intihar girişiminde bulundu

İHA

Güney Kore’de siyasi krize neden olan başarısız sıkıyönetim girişimi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un tutulduğu gözaltı merkezinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Kore Ceza İnfaz Kurumu Genel Müdürü Shin Yong-hae Ulusal Meclis oturumunda yaptığı açıklamada, olayın dün gece 23.52 dolaylarında yaşandığını belirterek, “Kontrol görevlisi, şüphelinin kıyafetlerinden yaptığı iple tuvalette intihar etmeye çalıştığını fark etti” ifadelerini kullandı.

Görevlilerin yaptığı müdahale ile intihar girişiminin önlendiğini kaydeden Shin, Kim’in korunaklı odaya alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Shin, başarısız intihar girişiminin mahkeme tarafından Kim hakkında tutuklama kararı çıkarılmadan önce gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI ÇIKARMIŞTI

Yoon tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 Aralık’ta gönüllü olarak savcılığa ifade veren Kim, ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Savcılık tarafından Kim’e, “Yoon’un ayaklanma başlatmasına yardım etme” ve “yetkisini kötüye kullanma” suçlamaları yöneltilmişti.

Son olarak Seul Bölge Mahkemesi "suçlamalara dair mevcut deliller, suçlamaların ağırlığı ve delilleri yok etme endişesi göz önünde bulundurularak" Kim hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.