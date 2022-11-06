Imran Khan suikast sonrasında açıklama yaptı

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan suikast girişimine uğramasının ardından hastanede açıklama yaptı. Khan, "Konvoy saldırıya uğradığım noktadan salı günü devam edecek" dedi.

Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) Başkanı Imran Khan, 28 Ekim'de erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak başkent İslamabad'a doğru hareket etti.

Konvoy sırasında perşembe günü Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında uğradığı suikast girişiminde yaralanan Khan, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede açıklamaya yapan Khan, soruşturmanın şeffaf şekilde yürütülmesi için 3 kişinin istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Wazirabad'dan devam etmesine karar verdik"

Hastanede, mavi önlüğü ve alçılı ayağıyla konuşan Khan, "Konvoyun, salı günü benim ile birlikte 11 kişinin vurulduğu ve Moazzam'ın öldüğü nokta olan Wazirabad'dan devam etmesine karar verdik. Konvoya buradan (Lahor) katılacağım. Konvoyumuz, hıza bağlı olarak 10-14 gün içinde Rawalpindi'ye ulaşacak" ifadelerini kullandı.

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"Onlardan istifa etmesini istedim"

İHA'nın haberine göre, Pakistan Başkabanı Şahbaz Şerif'in, suikast girişimini Yüksek Mahkeme'de kurulacak bir yargı komisyonunda araştırılmasına karar vermesini memnniyetle karşıladığını belirten Khan, "Adını verdiğim 3 kişiyi (Başbakan Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah ve Tümgeneral Faisal Naseer) kim araştıracak? Tarafsız ve adil bir soruşturma nasıl yürütülecek? Soruşturmanın adil olması için onlardan istifa etmesini istedim. İsmini verdiğim bu 3 kişi soruşturmayı yürütürken, yargı komisyonu ne yapacak?" dedi.