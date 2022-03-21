Eski Rus ajan Roza itirafçı oldu

37 yaşındaki Roza, katıldığı akademide güzel görünümünü ne şekilde kullanması gerektiğinin eğitimini aldığını söyledi.

Rusya'da geçmişte ajan olarak faaliyette bulunduğunu iddia eden Rus halkla ilişkiler ajansı sahibi itiraflarda bulundu.

Aliia Roza, henüz 18 yaşındayken Moskova yakınlarındaki bir askeri akademide gizli ajan olmak için eğitim aldığını söyledi.

"18 YAŞINDA AKADEMİYE GÖNDERİLDİM"

Roza, yirmili yaşlarının başında uyuşturucu çetelerini ve insan tacirlerini hedef almak için görevlere gönderildiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından İngiltere basınından Sun gazetesine konuşan bir çocuk annesi Roza, "18 yaşındayken tüm özel teknikleri çalıştığım bir askeri akademiye gönderildim." dedi.

"İNSANLARIN NASIL BAŞTAN ÇIKARILACAĞINI GÖSTERDİLER"

Roza, "İnsanların nasıl baştan çıkarılacağını, manipüle ve ikna yöntemlerini, farklı silah türleriyle nasıl ateş edileceğini, dövüş sanatlarını ve sahada nasıl mükemmel bir asker olunacağını gösterdiler." ifadesini kullandı.

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"BÜYÜK BİR MİRAS"

Ailesinin geçmişi nedeniyle akademiye katıldığını belirten 37 yaşındaki isim, "Büyükbabam İkinci Dünya Savaşı'nın ulusal kahramanıdır. Bu yüzden ailemiz için çok önemli. Bu büyük bir miras." şeklinde konuştu.

"GÜZEL GÖRÜNÜŞLE MAKSİMUM ETKİ"

Aliia Roza, özel ajanlık eğitimi kapsamında, "güzel görünüşünü maksimum etki için nasıl kullanacağının kendisine gösterildiği çok az sayıdaki kadından biri" olduğunu da aktardı.

Ajanlığı bıraktıktan sonra adını değiştirdiği bilgisini paylaşan Roza, kendi halka ilişkiler firmasını yönetmeye başladığını sözlerine ekledi.



