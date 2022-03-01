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    Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev'den, Rus diplomatlara istifa çağrısı

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından eski Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev, Ukrayna’daki savaşı protesto ederek Rus diplomatları istifa etmeye çağırdı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 23:31
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    Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev'den, Rus diplomatlara istifa çağrısı

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın 6’ncı gününde de saldırılar devam ederken, bir tepki de eski Rus Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev’den geldi.

    "RUS DİPLOMATLARI İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUM"

    Kozyrev, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Ukrayna’daki saldırıyı protesto ederek, “Rus diplomatları istifa etmeye çağırıyorum. Sizler profesyonelsiniz, ucuz propagandacılar değilsiniz. Ben Dışişleri Bakanlığında çalışırken meslektaşlarımla gurur duyardım. Ancak Ukrayna’daki kanlı kardeş savaşını desteklemek imkansız” ifadelerini kullandı.

    Andrei Kozyrev, Rusya’da 1991-96 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

    Eski Rus Dışişleri Bakanı Kozyrev den, Rus diplomatlara istifa çağrısı #1


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