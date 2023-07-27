Eski Tayland Başbakanı, 15 yıl sonra ülkesine dönüyor Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra, 15 yıllık sürgün hayatının ardından ülkesine dönüş kararı aldığını duyurdu. Thaksin Shinawatra’nın 10 Ağustos’ta ülkeye dönmesinin ardından gözaltına alınması bekleniyor.

İHA

Güney Asya ülkesi Tayland'da geçtiğimiz mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından patlak veren “başbakanlık” krizi devam ediyor.

Bir taraftan da ilginç gelişmeler yaşanıyor.

15 yıldır sürgünde olan eski Başbakan Thaksin Shinawatra, ülkesine dönüyor.

Kızı duyurdu

Thaksin'in kızı Paetongtarn Shinawatra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 yıldır Dubai’de yaşayan Thaksin Shinawatra’nın 10 Ağustos’ta Tayland’a dönüş yapacağını duyurdu.

Paetongtarn, “Ailecek çok duygulu, mutlu ve aynı zamanda endişeliyiz. Ancak babamızın kararına saygı duyuyoruz.” dedi.

Yargılanmamak için kaçtı

Tayland’da iki dönem başbakanlık görevi yürüten 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006 yılındaki askeri darbenin ardından yargılanmamak için ülkeden kaçmıştı.

Shinawatra, 15 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşıyordu.

Hakkında yakalama kararı var

Tayland Yüksek Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan ve çeşitli siyasi suçlamalarla 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak olan Thaksin Shinawatra’nın, 10 Ağustos’ta ülkeye dönmesinin ardından gözaltına alınması bekleniyor.

Tayland Ulusal Polis Şefi Damrongsak Kittiprapas, bugün yaptığı açıklamada, Thaksin'in planlanan dönüşünde normal prosedür uygulanarak polis ekiplerince mahkemeye götürüleceğini ifade etti.