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- Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis hayatını kaybetti
Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis hayatını kaybetti
Geçmiş dönemlerde beş yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı yapan Hristos Sarcetakis, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- AA
- 03.02.2022 - 13:25
- Güncelleme : 03.02.2022 - 13:26
Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis, bir süredir başkent Atina'daki Laiko Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 93 yaşındaki Sarcetakis bu sabah hayatını kaybetti.
HRISTOS SARCETAKIS KİMDİR
Sarcetakis, Selanik'te hukuk eğitimi almış, ardından Paris'te Ticaret Hukuku ve Avrupa Topluluğu Hukuku üzerine yüksek lisans yapmıştı.
Yunanistan'daki cunta yönetiminde cezaevine giren, işkence gören Sarcetakis, cuntanın düşmesinin ardından yargıdaki görevine geri dönmüştü.
1985'te Cumhurbaşkanı seçilen Sarcetakis, bu görevi 1990 yılına kadar sürdürmüştü.