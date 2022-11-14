Eski Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin er ya da geç F-16 alacağı değerlendirmesinde bulundu.

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, "Proto Programa" isimli radyo programında açıklamalarda bulundu.

Apostolakis, Türkiye'nin savaşa girmeden kazanımda bulunmak istediğini ileri sürerek, "Savaş net bir kazanç ya da kayıp durumu değildir. Bence savaşlarda her iki taraf da kaybeder ancak biriyle savaşa girmenin bedeli ciddi bir şekilde hesaplanmalıdır." dedi.

"Türkiye er ya da geç F-16 alacak"

Apostolakis, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alabilmesi için uygun zeminin oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Ne zaman olacağını bilemem ama bu er ya da geç olacak." diye konuştu.

Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma isteğinin Türkiye ile görüşülmesi gerektiğini belirten Apostolakis, kara sularının Ege'de 12 mile çıkarılması halinde deniz taşımacılığı alanının daralacağına dikkat çekti.

"Anlaşmaya varılmadı ancak çözümün var olduğunu düşünüyorum"

AA'nın aktardığı bilgilere göre Apostolakis, deniz taşımacılığının serbest bir şekilde sürdürülebilmesi ve Yunanistan'ın kara suları ile ilgili egemenlik haklarının güvence altına alınabilmesi için bu durumun dikkate alınması gerektiğini savunarak, "Tüm bunlar için zaman zaman öne sürülen ve değerlendirmeye alınan öneriler var, planlar var, tezler var. Anlaşmaya varılmadı ancak çözümün var olduğunu düşünüyorum. Keyfi karar verip, paylaşım yapamayız." ifadelerini kullandı.

​​

​