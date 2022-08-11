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    Estonya, Rus vatandaşlarına vize yasağı getirecek

    Dışişleri Bakanı Reinsalu, yasak kararının çerçevesine dair bilgileri paylaştı.
    • 11.08.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 16:59
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    Estonya, Rus vatandaşlarına vize yasağı getirecek

    Avrupa Birliği'nde (AB), Rus turistlere vize yasağı konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

    Finlandiya ile birlikte yasak önerisini ortaya atan Estonya, bu yönde düzenlemeye gitmeye karar verdi.

    Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, haftalık basın toplantısında, Rusya'ya yaptırımlar kapsamında hükümetin aldığı giriş yasağı kararlarını açıkladı.

    AB'ye Estonya üzerinden giriş yasaklanacak

    Bu kapsamda Rus vatandaşlarına, Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını belirten Reinsalu, alınan vizelerin diğer Schengen bölgesi ülkeleri için geçerli olmayı sürdüreceğini vurguladı.

    Reinsalu, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Schengen vizesi alanların yaptırımın dışında tutulacağını kaydederek, bu yasağın genişletilebilmesi için AB ülkelerine Rusya'ya Schengen vizesi yasağı uygulama çağrısında bulundu.

    Diplomatlar ve kalıcı oturum izni olanlar yasak dışında

    Estonya'da kalıcı oturum izni olanların da bu yasağın dışında tutulduğunu ifade eden Reinsalu, bunun dışında Rus Büyükelçiliği çalışanları ile aileleri, nakliyat ve ulaşım sektörü çalışanları, AB yasaları altında serbest dolaşım hakkı bulunanlar, yakın akrabalarını ziyaret edenler ve insani sebeplerle ziyaret talebinde bulunanların Estonya'ya girebileceğini açıkladı.

    Estonya, Rus vatandaşlarına vize yasağı getirecek #1

    Yasağın kapsamının genişletilmesi gündemde

    Reinsalu ayrıca, Estonya dışında bir ülkeden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının kara sınırından ülkeye girişinin yasaklanabilmesi için ilerleyen haftalarda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapacaklarını söyledi.

    AA'nın aktardığına göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, 9 Ağustos'taki sosyal medya paylaşımında Avrupa ülkelerine "Rusya'ya vize vermeyi durdurma" çağrısı yapmıştı.

    Başbakan Kallas: Rusya'dan seyahatleri sonlandırma vakti

    Kallas, "Avrupa'yı ziyaret etmek insan hakkı değil, ayrıcalıktır. Rusya'dan seyahatleri sonlandırma vakti." açıklamasında bulunmuştu.


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